Денис Лозинский ответил на обвинения Украины в нарушении Россией Будапештского меморандума

Как сообщает Lenta.ru, на заседании Генассамблеи ООН представитель России Денис Лозинский дал ответ директору Департамента международной безопасности МИД Украины в вопросе нарушения Россией Будапештского меморандума. Речь шла об «оккупации» Крыма.
Российский представитель напомнил о воли народа Крыма: «Россия не брала на себя обязательства принуждать часть Украины оставаться в ее составе против воли местного населения», — высказался Лозинский.
Дипломат назвал обвинения Украины «проявлением антироссийской пропаганды».
Будапештский меморандум - договор от 1994 года, подписанный США, Великобританией, Украиной и Россией. Согласно документу были подтверждены гарантии территориальной целостности Украины, а Украина в свою очередь отказалась от права обладания ядерным оружием.
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