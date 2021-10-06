Денис Лозинский ответил на обвинения Украины в нарушении Россией Будапештского меморандума

Аргументы Недели → Общество 13+

6 октября 2021, 10:20 Турана Гулиева,

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Как сообщает Lenta.ru, на заседании Генассамблеи ООН представитель России Денис Лозинский дал ответ директору Департамента международной безопасности МИД Украины в вопросе нарушения Россией Будапештского меморандума. Речь шла об «оккупации» Крыма.

Российский представитель напомнил о воли народа Крыма: «Россия не брала на себя обязательства принуждать часть Украины оставаться в ее составе против воли местного населения», — высказался Лозинский.

Дипломат назвал обвинения Украины «проявлением антироссийской пропаганды».

Будапештский меморандум - договор от 1994 года, подписанный США, Великобританией, Украиной и Россией. Согласно документу были подтверждены гарантии территориальной целостности Украины, а Украина в свою очередь отказалась от права обладания ядерным оружием.

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