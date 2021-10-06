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Сетевое ведомство Германии пригрозило оператору «Северного потока-2»

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Сетевое ведомство Германии пригрозило оператору «Северного потока-2»
Фото из открытых источников

Как сообщает РИА Новости, Германия пригрозила разбирательством в том случае, если газопровод не будет соответствовать европейским меркам.

В свою очередь, регулятор отметил, что все технические условия для запуска магистрали выполнены. Соответственно, в ближайшее время можно эксплуатировать газопровод. Однако для запуска первой нитки необходимы подтверждения, что компания готова соблюдать все предписания.

«Северный поток-2» - газопровод из России в Германию через Балтийское море. Против запуска магистрали активно выступают США и Украина.

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