Сетевое ведомство Германии пригрозило оператору «Северного потока-2»

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6 октября 2021, 09:49 Турана Гулиева,

Фото из открытых источников

Как сообщает РИА Новости, Германия пригрозила разбирательством в том случае, если газопровод не будет соответствовать европейским меркам.

В свою очередь, регулятор отметил, что все технические условия для запуска магистрали выполнены. Соответственно, в ближайшее время можно эксплуатировать газопровод. Однако для запуска первой нитки необходимы подтверждения, что компания готова соблюдать все предписания.



«Северный поток-2» - газопровод из России в Германию через Балтийское море. Против запуска магистрали активно выступают США и Украина.





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