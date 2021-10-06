В российских церквях теперь будут поминать жертв политического террора СССР

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6 октября 2021, 09:16 Александр Крохмаль, Журналист

Фото из открытых источников

В Российской православной церкви давно заметили масштабы террора, устроенного в своё время военным преступником Сталиным. Первые десятилетия СССР навечно запомнились для людей уничтожениями сотен тысяч невинных, среди которых были представители интеллигенции, духовенства, так называемых «врагов народа» и, конечно же, демократических течений. В плане вероисповедания всё было строго. Атеизм являлся доминирующей «верой» в советской системе. Ни одна из религий властями не признавалась. Сколько боли и сколько страданий пришлось претерпеть представителям духовенства и их пастве во времена Сталинского кошмара и последующей эры генсеков! Жертвы политических репрессий несомненно достойны памяти, так же как и все жертвы любых геноцидов. Жестокие порядки, введённые в первые годы существования СССР (особенно в период Сталинской власти) – без сомнения, гигантское кровавое пятно в истории нашей родины.



В церковном календаре теперь появилась особая дата – день поминовения всех православных христиан, безвинно убитых теми, кто посчитал себя выше самого Бога. Заупокойные богослужения по жертвам репрессий будут совершаться повсеместно в российских храмах 30 октября. Именно этот день считается самым грустным для страны и для всей её истории; день памяти павших от рук преступников и маньяков, в своё время представлявших центральный государственный аппарат. 30 октября – это день памяти жертв политических репрессий Советского периода. Решение о проведении заупокойных богослужений было принято на официально заседании Синода. Это произошло совсем недавно, 24 сентября. Инициатива исходила от Церковно-общественного совета по увековечению памяти исповедников и новомучеников Церкви Русской. Стоит также отметить заслуги митрополита Коломенского и Крутицкого Павла, фактического автора данной инициативы.



Аналитики в целом солидарны с идеей РПЦ о поминовении жертв, павших от рук советского преступного режима. По мнению значительного числа экспертов, российскому народу уже давно пора понять, что правильно, а что неверно, или проще говоря – посмотреть правде в глаза. К огромному сожалению в нашей стране ещё остаются люди, считающие Иосифа Сталина и его руководство благостными спасителями Отечества и борцами за правое дело. Также можно часто встретить довольно агрессивное мнение по поводу репрессий КГБ. По словам агрессивных сталинистов, КГБ занималось ни чем иным, как реальным спасением родины, и все казнённые просто-напросто «получили по заслугам». На деле же это были в основном ни в чём не повинные люди, часто обвинённые без доказательств. «Вспоминать погибших надо»,- считают церковники, «Но не прославлять палачей: это кощунственное дело».

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