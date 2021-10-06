Россияне сравнили кровати в бурятском детском саду с «нарами»

В детском саду Улан-Удэ заметили необычные кровати, вид которых возмутил пользователей социальных сетей. В комментариях под снимками россияне сравнили спальные места с «нарами».
Анонимный пользователь обнаружил возмутительные условия в детском саду «Хрусталик» в городском микрорайоне Стеклозавод и поделился фотографиями в Интернете. Некоторые выразили негодование. Кто-то подметил, что в бурятском детсаду условия хуже, чем в колонии, кто-то обозвал постельное белье «тряпьем» и посоветовал жителям города пожаловаться в прокуратуру.
Другие сатирически отнеслись к увиденному. «Нормальные условия, спать можно. С детства нужно приучать к суровым условиям российской действительности», — написал один из интернет-пользователей. Однако нашлись и те, кто посоветовал недовольным условиями в государственном детсаду водить детей в частные учреждения.
Одна из подписчиц предположила, что руководство садика прибегло к такому решению из-за нехватки мест: «Все хотят получить путевку в детсад, но сады не резиновые, вот и пихают детей по 30 человек в одну группу».
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