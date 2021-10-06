Почему в самолётах ирландского лоукостера отсутствует 13-й ряд

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6 октября 2021, 08:48 Анастасия Иванова

Фото из открытых источников

Пассажир ирландского лоукостера Ryanair обнаружил загадочную деталь на борту самолета и поделился находкой в Сети.



Путешественник Том Коттер обратил внимание, что во всех лайнерах перевозчика отсутствует 13 ряд с посадочными местами: «Странно, что на рейсах Ryanair нет ряда номер 13. Почему? Суеверие?»



Эксперты выяснили, что к подобной практике прибегают и другие авиакомпании — например, Air France и Iberia. Также было отмечено, что в самолетах немецкого авиаперевозчика Lufthansa нет ряда 17 — поясняется, что если рассматривать это число как римскую цифру XVII, то его анаграмма VIXI на латыни означает «моя жизнь окончена».



Помимо этого, в некоторых странах, например, таких, как Италия и Бразилия, число 17 считается несчастливым. «Поскольку Lufthansa обслуживает пассажиров со всего мира, мы стараемся учитывать как можно больше культурных особенностей», — сообщили представители перевозчика.

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