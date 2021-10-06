Работы по рекультивации Челябинской свалки завершены досрочно

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6 октября 2021, 06:41 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото предоставлено администрацией города Челябинска

Масштабный проект позволил снизить выбросы в атмосферу на 30%.

Вчера Президент Владимир Путин по видеоконференцсвязи провел совещание с членами Правительства России. Во время совещания вице-премьер Виктория Абрамченко доложила о завершении рекультивации свалки, расположенной в границах города Челябинска.

Работы по проекту были завершены с опережением графика. Теперь, по словам заместителя председателя правительства, территория свалки стала безопасной. В полезное использование возвращено 74,5 гектаров. Прекращены сбросы фильтрата, предотвращено отравление земель и воды. Рекультивация позволила на 30% сократить выбросы вредных веществ в атмосферу.

В конце сентября на территории бывшей свалки состоялся спортивный забег с препятствиями «ECO RACE». Так в Челябинске решили отметить окончание работ по рекультивации.

Напомним, что городская свалка функционировала с 1949 по 2018 год. Рекультивация проводилась в рамках национального проекта «Экология». Работы начались в 2019 году, подрядчиком выступило предприятие Госкорпорации «Росатом» — Федеральный экологический оператор.

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