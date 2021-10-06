В Челябинской области предлагают учредить премию имени Анны Викалюк

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6 октября 2021, 06:31 Татьяна Михайлова Источник: «Копейский рабочий»

Фото — «Копейский рабочий»

Этой наградой планируют поощрять молодых журналистов.

Коллектив редакции «Копейского рабочего» выступил с инициативой учредить премию Анны Викалюк. Она была главным редактором издания на протяжении 7 лет. За это время ей удалось внести значительный вклад в развитие «Копейского рабочего» и медиасообщаества на Южном Урале. 28 сентября 2021 года Анны Викалюк не стало.

«Ее профессиональные достижения достойны того, чтобы была учреждена премия ее имени для поощрения молодых талантов в сфере журналистики», — уверен главный редактор «Копейского рабочего» Алексей Самаев.

Тех, кто поддерживает данную инициативу, просят пройти опрос в сообществе издания «ВКонтакте».

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