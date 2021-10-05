В Госдуму внесён законопроект о приватизации земель у водоёмов

В Государственную Думу РФ внесён законопроект о приватизации земель у водоёмов. Правительство предложило разрешить приватизацию земельных участков, расположенных во втором поясе зон санитарной охраны источников воды, уточняется на сайте Госдумы.
Законопроектом предлагается внести изменения в Земельный кодекс. Поправки в закон снимают ограничение на оборот находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков, расположенных во втором поясе ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, и позволят предоставлять такие земли в частную собственность.
Как отметили в пояснительной записке, предлагаемое изменение не создает дополнительных рисков загрязнения источников питьевого водоснабжения.
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