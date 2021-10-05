Михаил Задорнов предложил создать условия, при которых состоятельные люди постыдятся получать детские выплаты

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5 октября 2021, 20:23 Источник: ТАСС, Интерфакс

Михаил Задорнов, фото: Viktor Chernov, globallookpress.com

Банкир, бывший министр финансов России Михаил Задорнов предложил сделать заявительным порядок получения социальных выплат на детей. Во вторник на бюджетных чтениях в Совете Федерации банкир сообщил, что в бюджете на ближайшие три года заложены большие расходы на детские пособия.

Как считает Задорнов, платить пособия нужно только нуждающимся. По его мнению, если сделать заявительным порядок получения соцвыплат на детей, то порядка 20-25% состоятельных людей постесняются просить эти выплаты. Таким образом сэкономится бюджет.

Банкир отметил, что количество субсидий, которые ежегодно направляются в различные сферы российской экономики, "превышает все разумные пределы".

Задорнов считает, что не все семьи должны получать детские пособия. Банкир заявил, что среди бизнесменов и работников банков есть молодые люди, в семьях у них двое-трое детей. И семьи довольно состоятельные. Для Задорнова удивительно, что такие люди получают такое же детское пособие, которое получают люди в регионах, для которых это вопрос жизни или смерти их семей.

Президент РФ Владимир Путин в апреле 2020 года подписал указ о ежемесячных выплатах в апреле-июне семьям с детьми до трех лет в размере 5 тысяч рублей. В июне того года производилась единовременная выплата 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет и другие выплаты.

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