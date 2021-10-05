На помощь медикам, работающим с ВИЧ-пациентами, придут юристы

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5 октября 2021, 19:43

Фото: соцсети

Стало известно, что врачи, занимающиеся вопросами лечения пациентов с ВИЧ-инфекцией во всех регионах России, вскоре получат особую юридическую поддержку. Задача инициативы состоит в том, чтобы создать системную платформу поддержки врачей со стороны профессионалов в области медицинского права, которые будут курировать правовые аспекты работы СПИД-центров в регионах. Об этом решении рассказал главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения РФ и Департамента здравоохранения города Москвы, руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Алексей Мазус. Оно было озвучено на Отчетной научно-практической конференции «Реализация мер по противодействию ВИЧ-инфекции в Уральском федеральном округе». Конференция состоялась 28 – 29 сентября в Екатеринбурге, на площадке Ельцин-Центра.



Медицинский симпозиум, посвященный проблемам ВИЧ, неслучайно был организован именно на базе этой локации. Организаторы хотели противопоставить серьезный и предметный диалог профессионалов от медицины и науки агрессивному ВИЧ-активизму, идущему в русле повестки глобалистских структур: именно на площадке Ельцин-центра нередко проходят их «акции» и «перформансы».



Алексей Мазус дал понять, что вопрос юридической поддержки врачей-специалистов по ВИЧ-инфекции становится чрезвычайно важным делом и предложил, помимо прочего, рассмотреть на конференции идею запуска особой программы для повышения профессиональной квалификации юристов, работающих при СПИД-центрах по всей России.



Также эксперт указал, что высокая распространенность ВИЧ-инфекции – это один из знаков определенного неблагополучия в социальной сфере. Именно поэтому все усилия по созданию стратегической стабильности в вопросе распространения ВИЧ-инфекции должны быть комплексными по своему характеру. Они должны идти в русле Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ на период до 2030 года, а также учитывать необходимость обязательного международного обмена опытом в этой области и объединение в исследованиях с глобальным научным сообществом. Важно отметить, что планомерная борьба с эпидемией COVID-19 в последние два года послужила конкретным примером в том, как выстраивать стратегию борьбы с тяжелыми вирусными инфекциями.



Профессиональный медицинский юрист, кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры административного и финансового права юридического института РУДН Диана Мустафина-Бредихина отметила, что врачам и медицинским работникам, которые трудятся в интересах ВИЧ+ пациентов, требуется особое экспертное сопровождение.



«Это может быть юридическая помощь врачам, тренинг по работе со сложными пациентами и немотивированными претензиями, а также с деструктивными медиаатаками в СМИ и недобросовестными публикациями в соцсетях, что в наше время далеко не редкость», – объяснила юрист.



Конференция также включала в себя презентацию абсолютно новаторского социального проекта Минздрава России - всероссийской глобальной студенческой экспертной платформы «Студенты-медики в защиту будущего без СПИДа».



Вот, что сказала глава этого движения и специалист по внешним коммуникациям Медицинского института РУДН Марина Беспамятнова:



«Объединение будет развивать мультимедийные проекты в помощь врачам, мотивирующие молодёжь на сознательные решения в плане бережного отношения к своему здоровью и здоровью близких. Сегодня молодёжь с удовольствием выбирает активную жизнь, полную возможностей, амбициозных целей и достижений. И осознает, что для этого нужно крепкое здоровье и умение жить в режиме разумных самоограничений. Наша задача – рядом со «взрослыми» врачами и родителями дать корректную информацию и пояснения - как сохранить здоровье, «обойдя» ВИЧ».



Напомним, что конференция «Реализация мер по противодействию ВИЧ-инфекции в Уральском федеральном округе» организована Национальной вирусологической Ассоциацией и Московским городским центром профилактики и борьбы со СПИДом при поддержке Минздрава России.

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