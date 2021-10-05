Певец Юрий Лоза высказался о полёте в космос Юлии Пересильд и Клима Шипенко для съёмок фильма

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5 октября 2021, 19:35 Источник: https://vk.com/nomoiplot

vk.com/nomoiplot

Певец Юрий Лоза раскритиковал полёт в космос актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко для съёмок на МКС художественного фильма. Лоза возмущается, что ради пиара артисты готовы на многое, и тушить пожары, и лечить людей.

По мнению артиста, для всего этого есть специально обученные люди, и артисты не должны дискредитировать важные профессии.

Юрий Лоза написал пост в соцсети "Вконтакте". Музыкант пишет, что "на Первом вовсю пиарят полёт в космос нескольких актёров, не имеющих о космонавтике ни малейшего представления".

"Ранее медийные персонажи неумело танцевали со звёздами паркета, выходили на сцены академических театров, плавали в бассейне с дельфинами, тусовались на манеже цирка и нарезали круги по льду (кстати, до сих пор нарезают) вместе с настоящими фигуристами",- критикует артистов Лоза.

"Я даже боюсь представлять – какие профессии будут дискредитированы в дальнейшем, и куда пригласят раскрученных дилетантов. Понятно, что сами-то они ради пиара готовы на камеру тушить пожары и вырезать аппендиксы, но лучше бы этим занимались те, кто в данных вопросах по-настоящему разбирается",- заключил певец.

"Роскосмос" показал, как космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, прибывшие на космическом корабле "Союз МС-19", открыли люки и перешли на Международную космическую станцию (МКС).

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