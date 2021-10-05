Русский язык – дискриминация латышей

Аргументы Недели → Общество 13+

5 октября 2021, 18:54 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

Пожалуй, наступил такой момент, когда языковой вопрос встал в Латвии обоюдоостро, как говорил товарищ Маяковский. С чем это связано: с коронавирусом или ненавистью, которая вырвалась «на волю»?



Не прошло и суток, как некий общественный деятель, который выступает, по иронии судьбы, за «права человека», помощник депутата от партии «Прогрессивные», активистка ЛГБТ-сообщества Селма Левренце публично (на всю Латвию) заявила, что «чем больше русскоговорящих умрет, тем лучше для латышского языка». Понятно, что такой, простите, «плевок» в сторону русских, которых только в Риге более 40%, не все «съели». Было много негативных высказываний в сторону ЛГБТ-активистки…



Вот одно из многих сообщений, которые приходят лично мне, как шеф-редактору Балтийского Бюро «Аргументы Недели»:



Янис К:



«Добрый день. Вы знаете, что Селма работает помощником депутата от партии «Прогрессивные»? Не забывайте такую деталь: она публичный человек. Видимо, у нее комплексы: живет в Каугури (Юрмала), где большинство русскоговорящих. Она представитель «женской любви», а в Каугури к этому относятся плохо… И у нее возникли комплексы. Хотя… ее постоянно зовут на мероприятия в Посольство США. Может, из-за этих комплексов она и высказалась – не знаю. Но депутат Сейма Карина Спруде уже написала заявление в полицию и в комиссию по этике Сейма. Удивительно, но недавно латвийцу, русского происхождения дали три года срока за то, что он призывал к «убийцу китайцев», правозащитник Гапоненко, который в социальных сетях заявил, что тут, в Латвии, могут быть открыты «лагеря» для русских, имеет уголовное дело, а какое наказание получит Селма Левренце?»



Балтийское Бюро «Аргументы Недели» сделало запрос в несколько латвийских и российских организаций, чтобы получить комментарии на высказывание активистки Левренце. Первыми откликнулся МИД Латвии. Балтийское Бюро «АН» благодарит за ответ пресс-службу МИД Латвии.



«МИД Латвии не располагают данной информацией и не могут комментировать ситуацию».



Так же пресс-служба МИД Латвии отметила, что «частное лицо имеет право высказывать свое мнение, если это не влечет за собой правовых последствий».



Если честно, то у меня всегда была личная симпатия к МИД Латвии. Совершенно обосновано – профессиональный подход к делу, отсутствие национализма, оперативность.



С точки зрения юриспруденции и дипломатии все правильно в письме.



Но есть уже заявление в полицию. Осталось дождаться развития событий.



У русскоговорящих латвийцев есть четкое представление о том, что происходит дискриминация русского языка в Латвии. И это говорят русскоговорящие латвийцы, которые владеют на приличном уровне государственным языком. Почему дискриминация?



Сегодня, в эфире латвийского ТВ президент Латвии Эгилс Левитс заявил по поводу знаний русского языка, которые требуют в стране работодатели:



«Мы являемся латышами, потому что у нас есть латышский язык. Веяния глобализма и космополитизма в известной степени сгибаются в ту или иную сторону – это не значит, что нам нужно изолироваться от мира, но мы должны иметь сильный внутренний стержень и идентичность. Не может быть так, что от человека, который ищет работу, требовать знаний русского языка там, где это не нужно. Это дискриминация латышей на собственной земле, это недопустимо!»



Официальное мнение президента Латвии.



У меня вопрос к президенту, на который он никогда не ответит: а почему же тогда в национальной авиакомпании airBaltic иностранные пилоты, глава г-н Гаусс совершенно не знают латышского языка? Более того, он им не нужен! Они не учат его! Это, повторяю, не международная, а национальная авиакомпания Латвии. Вы можете себе представить, что в других авиакомпаниях пилоты не знают языка той страны, где они работают?



Разве в Латвии нет бизнеса, который «создали» россияне? Так почему они не могут нанимать на работу тех, кто владеет русским языком?



Если мы говорим принципиально, то тогда давайте быть принципиальными! А то получается, что деньги «не пахнут»?



Вспомним президента Эстонии Керсти Кальюлайд, которая сказала, что «знание многих языков – богатство!» Умная женщина.



Что сделала с латвийским обществом Селма Левренце?



Она его разделила! В Латвии всегда остро стоял национальный вопрос! Всегда! Селма не только внесла смуту, но и обозлила тех, кто всей душой хотел интегрироваться, изучать язык… Еще немного и … не дай Бог!



Более того, не прошло и десяти часов, как данная активистка «пошла» на попятную: мол, это же все было сказано с иронией – я не желала ничего плохого! Испугалась дама?



Вы знаете, у меня нет ни одного знакомого, который бы не говорил на латышском языке! Даже, на бытовом уровне. Но тут есть нюансы…



Расскажу на своем примере: во мне 50%50 смешение кровей. Я была замужем за британцем, который ни слова не говорил на русском. У меня от него сын, для которого культура, взгляды Соединенного Королевства – норма! Мой нынешний муж – титульный, как говорят латыши. У нас в семье «в ходу» не один язык. Да, я не настолько хорошо знаю государственный язык, чтобы выступать с трибуны или работать на латышском ТВ. Но я туда и не рвусь! Я родилась в Риге и мне не нужно интегрироваться – моя родина! Но 50% моей крови – мой папа из Сибири! Тот, который меня воспитывал, когда моя мама умерла, а я была еще юной девушкой. Сибиряки – народ, который отличается от других русских, простите. Это немногословные, суровые, но бесконечно справедливые и преданные своей Сибири люди! И когда подобная дама начинает задевать национальность моего отца, то я зверею! И в такой ситуации я всегда буду на стороне русских! Почему? Да потому что в России я не слушала подобных публичных выступлений о латышах! Им не желал никто смерти! Даже слово дурное при мне не было сказано! Щедрая душа у россиян! Щедрая, всепрощающая и очень сильная! Я уважаю бесконечно Россию! За ее мощь, за то, что победили фашизм, за ее историю, за моего отца! Я люблю Латвию, мою Родину!



А, что сделала эта Селма? Она «разорвала» мое сердце пополам! Во мне вскипает ненависть к националистам Латвии, которые нынче у власти.



Зачем все это? Зачем?



Не стоит, господа, трогать русских! Не стоит трогать русский язык! Хотя бы потому что он один из официальных шести языков ООН! Потому что на нем говорили великие Пушкин, Есенин, Шолохов, Чехов… Те, чьи имена знает весь мир! Имейте уважение!



Никто не умоляет того, что нужно знать и уважать язык той страны, где ты живешь. Русскоговорящие латвийцы уважают латышский язык, культуру, обычаи, но нет уважения к тем националистам, которые открыто и публично отыгрываются на русских за СССР. Это мелко и недостойно!



Комментарии для Балтийского Бюро «Аргументы Недели» экс-министра, депутата Сейма Рамоны Петравичи:



«Господи, что же происходит! Это просто невежество и безобразие! Как можно желать людям другой национальности смерти? Какая это ирония? Все она понимала. Мне просто стыдно! Стыдно!»



Продолжение следует…

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