Голикова предлагает регионам ввести допуск граждан на массовые мероприятия только с QR-кодами

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5 октября 2021, 18:55

Татьяна Голикова, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Вице-премьер Татьяна Голикова во вторник на совещании президента России Владимира Путина с членами Правительства Российской Федерации предложила регионам ввести допуск граждан на массовые мероприятия только при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию против коронавирусной инфекции COVID-19 или ранее перенесенной в течение шести месяцев инфекции нового типа.

Как отметила Голикова, должна быть предусмотрена возможность "повышения лимита посещения массовых мероприятий до 70% в закрытых помещениях". Вице-премьер отметила, что опыт допуска граждан на массовые мероприятия по QR-коду "зарекомендовал себя в мире, и в России тоже были подобные мероприятия".

По словам Голиковой, "как и прогнозировалось, с началом осенне-зимнего сезона эпидемиологическая ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции осложнилась".

Рост заболеваемости сейчас отмечается в 67 регионах РФ. Год назад суточный параметр заболеваемости составлял в среднем около шести тысяч человек, сейчас подъем заболеваемости начался с высоких цифр, 20 тысяч ежесуточно и выше. "Сы близки к преодолению негативного рубежа 30 тысяч", - сказала Голикова.

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