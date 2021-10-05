Голикова: Большинство случаев заболевания COVID-19 протекает в форме ОРВИ
5 октября 2021, 17:43Источник:
РИА Новости
Большинство всех случаев заболеваний приходится на коронавирусную инфекцию COVID-19, протекающих в форме острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ).
Вице-премьер России, руководитель оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, Татьяна Голикова во вторник на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства заявила, что сейчас "в разрезе клинических форм максимальная доля случаев приходится на COVID-19, протекающий в форме ОРВИ".
По словам Голиковой, заболеваемость выше в 4,8 раза, чем фиксировалась в аналогичном периоде 2020 года. Вице-премьер отметила, что в этом году заболеваемость гриппом стали фиксировать в летние месяцы, ранее такого не было.
Президент в режиме видеоконференции провёл совещание с членами Правительства Российской Федерации.
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