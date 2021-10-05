Sohu: Планы США отказаться от российских ракетных двигателей РД-180 крайне поспешны

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5 октября 2021, 16:59

Roscosmos, globallookpress.com

Планы США отказаться от поставок российских ракетных двигателей РД-180 крайне поспешны. На самом деле у Америки нет реальной альтернативы двигателям РД-180, поэтому отказ может обойтись Вашингтону очень дорого.

Китайское издание Sohu пишет, что намерение прекратить закупки российских ракетных двигателей может произвести неожиданный эффект.

Издание "Экономика сегодня" со ссылкой на "ПолитРоссия" напоминает, что в течение нескольких лет в Соединенных Штатах заявляли об отказе от российских агрегатов РД-180, но вскоре пересматривали свое решение. Недавно США в очередной раз решили прекратить сотрудничество с Россией и якобы окончательно.

Но, как отмечают аналитики, американцы так и не добились успеха в производстве собственных ракетных двигателей, хотя у них есть тысячи уникальных патентов и мощная технологическая база, а они вынуждены закупать росийские ракетные двигатели.

Эксперты полагают, что американские двигатели "могут подвести в самый ответственный момент".

Возможно, Вашингтон пожелает восстановить сотрудничестов с Москвой, но получит отказ. Сейчас закупкой российских агрегатов заинтересована китайская аэрокосмическая корпорация Aerospace.

Двигатели РД-180 использовались компанией United Launch Alliance в ракете-носителе Atlas-5. Компании - Orbital ATK поставляются двигатели РД-181 для ракет Antares, при помощи которых на МКС отправляются грузовые корабли Cygnus.

Конгресс США в последние годы постоянно призывал ВВС США отказаться от использования российских ракетных двигателей.

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