Аргументы Недели Общество 13+

Рязанские экологи обратились к Светлане Радионовой с просьбой приостановить работу завода «Техно»

, 17:03

Рязанские экологи обратились к Светлане Радионовой с просьбой приостановить работу завода «Техно»
Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Экологи и одна из политических партий написали обращение к руководителю федерального Природнадзора Светлане Радионовой с просьбой о приостановке деятельности рязанского ООО «Завод Техно» в связи с многочисленными нарушениями.

«Жители близлежащих домов ежедневно, и практически круглосуточно визуально могут наблюдать за распространением мощных загрязняющих потоков со стационарных источников предприятия, ощущать запах едкой химии, забивающей легкие и отравляющей все живое на несколько километров вокруг», - говорится в заявлении активистов.

Общественники отмечают, что предприятие работает в Рязани с 2006 года. ООО «Завод Техно» относится ко II категории опасности, имеет значительную категорию риска, при этом осуществляет свою деятельность в круглосуточном режиме.

Публикуем полный текст обращения.

Рязанские экологи обратились к Светлане Радионовой с просьбой приостановить работу завода «Техно»

Рязанские экологи обратились к Светлане Радионовой с просьбой приостановить работу завода «Техно»

Рязанские экологи обратились к Светлане Радионовой с просьбой приостановить работу завода «Техно»

Рязанские экологи обратились к Светлане Радионовой с просьбой приостановить работу завода «Техно»

Рязанские экологи обратились к Светлане Радионовой с просьбой приостановить работу завода «Техно»

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

НХ

Общество

Голикова предлагает регионам ввести допуск граждан на массовые мероприятия только с QR-кодами

Голикова предлагает регионам ввести допуск граждан на массовые мероприятия только с QR-кодами

Вице-премьер Татьяна Голикова во вторник на совещании Владимира Путина с членами Правительства РФ предложила регионам ввести допуск граждан на массовые мероприятия при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию против COVID-19 или ранее перенесенной в течение шести месяцев инфекции нового типа.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

В мире

Политика

Политика

Политика

Политика

В мире

Политика

В мире

Общество

Политика

Экономика