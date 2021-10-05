Рязанские экологи обратились к Светлане Радионовой с просьбой приостановить работу завода «Техно»

Аргументы Недели → Общество 13+

5 октября 2021, 17:03

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Экологи и одна из политических партий написали обращение к руководителю федерального Природнадзора Светлане Радионовой с просьбой о приостановке деятельности рязанского ООО «Завод Техно» в связи с многочисленными нарушениями.



«Жители близлежащих домов ежедневно, и практически круглосуточно визуально могут наблюдать за распространением мощных загрязняющих потоков со стационарных источников предприятия, ощущать запах едкой химии, забивающей легкие и отравляющей все живое на несколько километров вокруг», - говорится в заявлении активистов.



Общественники отмечают, что предприятие работает в Рязани с 2006 года. ООО «Завод Техно» относится ко II категории опасности, имеет значительную категорию риска, при этом осуществляет свою деятельность в круглосуточном режиме.



Публикуем полный текст обращения.





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