Клим Шипенко и Юлия Пересильд за 12 дней снимут в космосе кино

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5 октября 2021, 16:35 Источник: Тeleprogramma.pro

Roscosmos, globallookpress.com

Клим Шипенко и Юлия Пересильд впервые в мире снимут в космосе художественный фильм. Космический корабль «Союз МС-19» на борту которого с профессиональным космонавтом Антоном Шкаплеровым находятся режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд.

Они полетели на МКС для съемок фильма «Вызов»,- сообщает Телепрограмма. Незадолго до взлета космического корабля с космодрома Байконур Юлия Пересильд начала плакать, вытирала глаза и посылала в камеру воздушные поцелуи.

Кинорежиссер и актриса пробудут на орбите 12 дней, за которые отснимут кадры полета главной героини в космос.

На Земле Пересильд и Клименко ждут родные и близкие люди, дети, родители, поклонники.

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