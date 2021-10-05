Клим Шипенко и Юлия Пересильд за 12 дней снимут в космосе кино

Клим Шипенко и Юлия Пересильд впервые в мире снимут в космосе художественный фильм. Космический корабль «Союз МС-19» на борту которого с профессиональным космонавтом Антоном Шкаплеровым находятся режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд.
Они полетели на МКС для съемок фильма «Вызов»,- сообщает Телепрограмма. Незадолго до взлета космического корабля с космодрома Байконур Юлия Пересильд начала плакать, вытирала глаза и посылала в камеру воздушные поцелуи.
Кинорежиссер и актриса пробудут на орбите 12 дней, за которые отснимут кадры полета главной героини в космос. На Земле Пересильд и Клименко ждут родные и близкие люди, дети, родители, поклонники.
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