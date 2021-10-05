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Собираясь на пляж в Крыму, полезно захватить с собой металлоискатель

, 16:00 Источник: Аргументы недели-Крым

Собираясь на пляж в Крыму, полезно захватить с собой металлоискатель

Выяснилось, что восемнадцать процентов туристов теряют на отдыхе украшения. А за год отдохнуло их 6 миллионов.

Помимо тех, кто теряет вещи «хорошо отдохнув», много колец и цепочек смывает море при купании. В интернете полно воспоминаний типа «и заметить не успел», «накрыло волной, а потом и нет цепочки», «соскользнуло, как по маслу».

Кроме этого в местах отдыха есть смысл поискать потерянные фотоаппараты (теряют 5% отдыхающих) и мобильные телефоны (3%).

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