Песков рассказал, что Путин в свой день рождения поработает, а вечер проведёт с родными и близкими
5 октября 2021, 15:51
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин в свой день рождения будет и работать, и праздновать. 7 октября Владимиру Владимировичу Путину исполнится 69 лет.
Как раскрыл официальный представитель Кремля, часть своего дня рождения глава государства будет работать, на этот день у него есть рабочие планы. По словам Пескова, вечер, несомненно, президент проведет с родными и близкими.
Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что обычно бывает именно так. Песков отметил, что самоизоляция, на которой находился президент, не повлияет на празднование дня рождения.
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