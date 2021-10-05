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Песков рассказал, что Путин в свой день рождения поработает, а вечер проведёт с родными и близкими

, 15:51

Песков рассказал, что Путин в свой день рождения поработает, а вечер проведёт с родными и близкими
В. Путин, Фото с сайте Кремля

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин в свой день рождения будет и работать, и праздновать. 7 октября Владимиру Владимировичу Путину исполнится 69 лет.

Как раскрыл официальный представитель Кремля, часть своего дня рождения глава государства будет работать, на этот день у него есть рабочие планы. По словам Пескова, вечер, несомненно, президент проведет с родными и близкими.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что обычно бывает именно так.
Песков отметил, что самоизоляция, на которой находился президент, не повлияет на празднование дня рождения.

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