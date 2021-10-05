Спикер Совфеда Матвиенко сообщила, что министр финансов Антон Силуанов ушёл на самоизоляцию

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5 октября 2021, 15:35 Источник: URA.RU

Антон Силуанов, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Министр финансов России Антон Силуанов находится на самоизоляции. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила во вторник, что глава Минфина должен был выступить в Совфеде, и с ним общались по видеосвязи.

Валентина Матвиенко поблагодарила Антона Силуанова за участие, и пожелала как можно быстрее поправиться и выйти из режима самоизоляции, - сообщает URA.RU.

Президент РФ Владимир Путин ранее объявил о самоизоляции, поскольку в его ближайшем окружении коронавирусной инфекцией COVID-19 заразились примерно 30 человек.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что пока неизвестно, какое время пробудет Владимир Путин на самоизоляции.

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