Область направит дополнительные деньги на ремонт Дома культуры села Белоусово

Аргументы Недели → Общество 13+

5 октября 2021, 14:39 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области

На эти средства обновят системы отопления и электроснабжения, приобретут кресла для зрителей, звуковое и световое оборудование, а также проведут противопожарные мероприятия. Соответствующее решение принял губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время личного приема граждан в онлайн-формате.

Ранее Дому культуры села Белоусово было выделено свыше 3 миллионов рублей в рамках национального проекта «Культура». За счет этих средств был проведен капитальный ремонт стен, крыши, фасада здания, также в доме культуры заменили окна. Глава региона призвал завершить все работы в учреждении до конца 2021 года.

Также в ходе личного приема губернатор поручил открыть пост добровольной пожарной охраны в поселке Слюдорудник (Кыштым), организовать работу по улучшению качества сотовой связи и созданию инфраструктуры для мобильного интернета в селе Калуга-Соловьевка (Красноармейский район).

Еще одним вопросом стало развитие межмуниципальных и внутримуниципальных маршрутов общественного транспорта. Озерчанин рассказал Алексею Текслеру об отсутствии регулярного автобусного сообщения между Озерском и Каслями. Пресс-служба правительства сообщает, что автобус между двумя этими городами начнет курсировать уже в октябре, по три рейса в день. Компенсация перевозчику будет выплачиваться за счет регионального бюджета.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости