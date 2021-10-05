В Москве пройдет XIV Церемония вручения Национальной премии в области боевых искусств «Золотой Пояс»

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5 октября 2021, 14:38

Ежегодно Российский Союз боевых искусств проводит церемонию вручения Национальной премии в области боевых искусств «Золотой Пояс», целью которой является чествование представителей боевых искусств и спортивных единоборств, внесших существенный вклад в их развитие. Очередная церемония состоится 28 октября в Государственном Кремлевском Дворце, и станет одним из самых ярких и значимых событий в мире боевых искусств в 2021 году.

В этом году премия будет вручена по 6 основным номинациям: «Лучший спортсмен года», «Лучшая спортсменка года», «Лучший наставник года», «Самая яркая победа года», «На службе Отечеству», «Верность традиции».



Первая церемония вручения Национальной премии в области боевых искусств «Золотой Пояс» состоялась 28 ноября 2005 года в Государственном концертном зале «Россия». С появлением премии впервые на высоком уровне стали отмечаться заслуги тех, кто является представителями самого массового спортивного движения в нашей стране. Лауреатами за это время становились представители более 30 различных организаций, развивающие единоборства в нашей стране.

В прошлые годы лауреатами премии были многократный чемпион мира по смешанным единоборствам Фёдор Емельяненко, известный киноактер и продюсер, мастер боевых искусств Александр Иншаков, семикратный чемпион мира по армрестлингу и пятикратный чемпион мира по сумо Алан Караев и многие другие.

За 3 месяца до церемонии все федерации начинают заявлять своих кандидатов. Затем они выносятся на рассмотрение Президиуму РСБИ, который и утверждает всех героев года.

«Выбрать лучшего крайне сложно, это говорит о высоком мастерстве российских мастеров боевых искусств.

Обращает на себя внимание и тот факт, что даже люди с серьезным послужным списком и высочайшими наградами стремятся стать лауреатами Национальной премии «Золотой Пояс». Такое отношение к премии не случайно – это единственная награда, которую нельзя выиграть, её можно только заслужить. Невозможно достигнуть её и одним волевым усилием, на это требуются годы. Лауреатам удается добиться самого сложного – признания таких же мастеров, как они. Поэтому, наверняка вы не один раз слышали, что люди, имеющие за спиной не одну медаль с чемпионата мира, говорят, что эта награда для них гораздо важнее всех их золотых медалей. Это правда, я понимаю, почему для каждого из них так. И есть еще одна особенность: чемпионом мира можно стать много раз, премию «Золотой пояс» можно получить только однажды», - заявил Сопредседатель РСБИ Сергей Кириенко (5 дан айкидо айкикай) в разговоре с представителями средств массовой информации в ходе юбилейной X Премии.

За 13 лет истории, лауреатами премии стали десятки заслуженных спортсменов, тренеров, мастеров боевых искусств.

Все лауреаты получают статуэтку "Золотой Пояс" работы народного художника России и мастера боевых искусств Александра Рукавишникова.

«Вообще своим появлением «Золотой Пояс» обязан Алексею Штурмину — это основная фигура в этой связи. В основном все мои скульптуры известны благодаря самим героям, а с «Золотым Поясом» история другая… Мне хотелось сделать что-то небанальное — современное, выразительное и отражающее сущность боевых искусств. Вот в армии все за «звездочками» гонятся, а здесь, в нашем деле, пояс — эквивалент мастерства.

За основу «золотого» я взял свой, доработал, отформовал и превратил в скульптуру», - заявил Александр Рукавишников в одном из своих прошлых интервью.

Логотип Премии «Золотой Пояс» традиционно разработан ответственным секретарем РСБИ, членом Президиума Высшего Совета РСБИ, Президентом Федерации ушу России Глебом Николаевичем Музруковым (8 дуань ушу).

Как и прежде, имена лауреатов держатся в тайне до момента торжественного вручения.

Традиционно на сцене Кремлевского Дворца в показательных выступлениях свои композиции представят выдающиеся мастера единоборств, многие из которых являются лауреатами премии «Золотой пояс» разных лет, многократными чемпионами мира и Европы, заслуженными деятелями в области боевых искусств. Также зрители смогут услышать известные композиции популярных эстрадных исполнителей

До начала церемонии остались считанные недели и Российский Союз боевых искусств приглашает всех стать свидетелями яркого праздника спорта!

По вопросам информационного сотрудничества обращайтесь по телефону 8-916-441-58-82 и почте pressa@rsbi.ru – Ишуткин Олег (Пресс-служба Российского Союза боевых искусств).

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