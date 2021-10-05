В Челябинске появится памятник Александру II

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5 октября 2021, 13:56 Татьяна Михайлова

Сейчас храм реконструируют. Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Монумент установят около храма Александра Невского на Алом поле.

Торжественное открытие памятника состоится в это воскресенье, 10 октября. В этот день будет отмечаться Собор святых Челябинской митрополии.

Как рассказал благочинный города Челябинска, настоятель храма св. Александра Невского о. Борис Кривоногов в ходе пресс-конференции, которая прошла в пресс-центре «Гранада Пресс» сегодня, храм был построен в память об Императоре Александре II, чьим небесным покровителем был Александр Невский.

Над созданием скульптуры работали московские скульпторы: Константин Кубышкин и Игорь Яворский-Линник.

Добавим, что в честь Собора святых Челябинской митрополии в городе пройдут Божественная литургия и Второй челябинский форум Всемирного русского народного собора.

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