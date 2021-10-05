Собянин: В московские школы будет поставлено свыше 100 тыс компьютеров

Аргументы Недели → Общество 13+

5 октября 2021, 13:40

Фото: mos.ru

Московская система образования стабильно входит в пятерку лучших в мире. Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения здания для начальных классов школы №1517 на улице Живописная. Сергей Собянин также поздравил столичных педагогов с Днем учителя.

«Поздравляю с Днем учителя. Для Москвы это важнейший праздник, потому что Москва - целая страна детей. Учащихся в наших школах - миллион человек, а всего в системе образования Москвы получается около 2 млн детей, подростков. Конечно, важнейшая отрасль. Главное в этой отрасли - те люди, которые заботятся о наших детях, учат их и дают путевку в жизнь. Я искренне считаю, что московские учителя - одни из самых лучших в мире. Наверное, с уверенностью можно сказать сегодня - лучшие: по уровню образования, по качеству образования московских детей. Москва занимает лидирующие позиции, постоянно находится в пятерке лучших образовательных систем мира. <…> Постараемся обновить ноутбуки у учителей старших классов, они свой срок изжили. Новый этап обновления оборудования будем проводить постоянно», - заявил Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что помимо хорошего образования, которое дают учителя в городских школах, их отличает «хорошее отношение к детям».

«Очень-очень важно, что вот такое отношение к делу и такое качество образования присуще <…> в целом московскому образованию. Это самое главное. Каждому ребенку дается равная возможность хорошо учиться, получить хорошие знания и получить хорошее образование дальше в колледже или университете», - отметил мэр Москвы.

По словам Сергея Собянина, в течение 5 лет в городских школах планируется полностью заменить технически устаревшие компьютеры. Современными ноутбуками обеспечат учителей не только старших, но и начальных классов. Кроме того, в компьютерных классах установят 50 тыс. новых компьютеров. В результате всего в московские школы будет поставлено свыше 100 тыс. новых компьютеров. Также во всех классах начальной школы появится сеть Wi-Fi.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости