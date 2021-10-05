Андрей Бочкарёв: В Москве с начала года введено более 10 млн кв. метров недвижимости

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5 октября 2021, 13:25

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв сообщил, что за девять месяцев 2021 года в столице перевыполнен годовой план по вводу недвижимости.



«Сегодня в столице набраны беспрецедентно высокие темпы строительства, за девять месяцев введено более 10,2 миллиона квадратных метров различной недвижимости, таким образом, мы досрочно выполнили годовой план и уже приближаемся к итоговым показателям прошлого года, когда было введено 10,8 миллиона «квадратов», – отметил Андрей Бочкарёв.



По его словам, в городе с начала года построено более 1,5 млн кв. метров коммерческой недвижимости.



«Это промышленные, производственные, торговые, административные и офисные объекты, которые дают городу прирост рабочих мест», – уточнил Андрей Бочкарёв.



Ранее он сообщал, что в планах на 2021 год – ввести в столице 8,5 млн кв. метров недвижимости, в том числе 4 млн кв. метров жилья.





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