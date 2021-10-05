Сергунина: «Более 21,5 тыс. точек доступа насчитывает бесплатная сеть Wi-Fi в Москве»

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5 октября 2021, 13:27

Фото: pixabay.com

Вице-мэр столицы Наталья Сергунина сообщила, что с сентября 2020 года в Москве установили 1,7 тыс. новых точек доступа к бесплатной городской сети Wi-Fi.



«С сентября прошлого года в столице появилось 1,7 тыс. новых точек доступа к городскому Wi-Fi. Сегодня московская сеть Wi-Fi насчитывает больше 21,5 тыс. точек доступа. С прошлой осени мы увеличили их число в парках, учреждениях культуры, студенческих общежитиях и на центральных улицах. Пользоваться беспроводным интернетом в столице особенно удобно благодаря его бесшовности: перемещаться по городу и подключаться к Wi-Fi в течение дня можно без повторной авторизации»,- отметила Наталья Сергунина.



Она уточнила, что бесплатным Wi-Fi оснащено более 600 учреждений культуры. Точки доступа установлены в театрах «Мастерская Петра Фоменко», «Модернъ», «Экспромт», «Содружество актеров Таганки», в библиотеках №29, 72, 88 и 75 имени Серафимовича, а также в детской библиотеке №35.



Сообщается, что 53 новые точки доступа к беспроводному интернету появилось в музее «Садовое кольцо», Музее Зеленограда, выставочном зале «Тушино», во дворце царя Алексея Михайловича Романова в «Коломенском», а также в клубе «Феникс» и Московской дирекции по развитию культурных центров.



В 2021 году городская сеть Wi-Fi начала работать во Дворце творчества детей и молодежи «Черкизовский», детской школе искусств «Родник», детской музыкальной школе №100, детской музыкальной школе имени Табакова, детской музыкальной школе имени Кара Караева и в «Творческом лицее», в спортивном комплексе «Отрадное» и Московской баскетбольной академии (СШОР №71). Доступ к интернету здесь обеспечивает более 70 хот-спотов.



«Сегодня бесплатный городской Wi-Fi есть в 167 зданиях 33 вузов. Около 12,7 тыс. точек доступа дают студентам возможность готовиться к лекциям и семинарам, общаться с однокурсниками и преподавателями, друзьями и близкими. В том числе за последний год 654 хот-спота установлено в общежитиях Финансового университета при правительстве Российской Федерации, Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета и Московского энергетического института»,- следует из материала, опубликованного на сайте мэра столицы.



Доступ к бесплатному интернету на улицах и в парках обеспечивает почти 4,7 тыс. точек. Теперь к Wi-Fi можно подключиться на улицах Мещанского, Пресненского, Донского и Даниловского районов. Также была расширена зона покрытия городской сети около Московского зоопарка, на Пушкинской площади, Страстном, Петровском и Рождественском бульварах. С прошлого сентября на улицах добавилось более 700 новых хот-спотов.



Бесплатный интернет также есть в 45 парках Москвы. За прошедший год 45 точек доступа установлено в парке 50-летия Октября, парке Северного речного вокзала, парке технических видов спорта «Печатники», парке Государственного Дарвиновского музея и в Детском Черкизовском парке.



«Кроме того, городской высокоскоростной Wi-Fi помогает московским предпринимателям, обеспечивая возможность общаться с заказчиками и решать другие задачи в бесплатных коворкингах ГБУ «Малый бизнес Москвы»,- говорится в сообщении.



Отмечается, что первые хот-споты появились в столице восемь лет назад. На mos.ru размещена специальная интерактивная карта, на которой отмечены места, где работает городской Wi-Fi.



Как отметили в департаменте информационных технологий Москвы, чаще всего к городской сети подключаются на ул. Тверская, Манежной площади, в Театральном проезде, на ул. Арбат, а также в парках «Сокольники» и «Музеон», музее-заповеднике «Коломенское» и в Нескучном саду.



Для подключения в списке доступных сетей необходимо выбрать Moscow_WiFi_Free, пройти идентификацию в браузере с помощью аккаунта на mos.ru или через SMS, а затем нажать кнопку «Войти в интернет».



«Благодаря единому Wi-Fi-пространству жители могут пользоваться беспроводным интернетом, перемещаясь по всему городу без повторной авторизации. Однако раз в три месяца в соответствии с требованием закона пользователям необходимо проходить повторную идентификацию»,- поясняется в материале.





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