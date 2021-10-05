Конкурс композиторов имени Андрея Петрова: версии 21 века

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5 октября 2021, 12:51 Александр Ветров

Фото: кабинет А.Петрова

9 октября в Большом зале Санкт-Петербургского Театра музыкальной комедии состоится финал и торжественное награждение лауреатов XV Открытого конкурса композиторов имени Андрея Павловича ПЕТРОВА. В преддверии этого знаменательного события мы расспросили Ольгу Петрову, художественного руководителя Фонда Андрея Петрова, о том, какую музыку пишут современные композиторы.

Андрей Павлович Петров



– Финальный концерт Открытого конкурса композиторов в начале октября стал для Петербурга хорошей традицией.

– Мне очень приятно отметить, что конкурсы, концерты, фестивали, которые организует наш Фонд, становятся традиционными. В начале весны мы начинаем прием заявок на Открытый конкурс композиторов, вскоре после дня рождения Андрея Павловича стартует Всероссийский Фестиваль Андрея Петрова, в начале октября – Финал конкурса композиторов, в конце года – детский музыкальный конкурс «Бывает все на свете хорошо». Есть еще два события, которые, надеюсь, вернутся: концерт, приуроченный ко дню рождения Санкт-Петербурга в БКЗ «Октябрьский», и сезон летних общедоступных мероприятий в Сквере Андрея Петрова. Внутри Открытого конкурса композиторов тоже существуют свои правила. Конкурс проводится попеременно в двух номинациях – «Симфоническая музыка» и «Песня и эстрадный романс». Финал конкурса в номинации «Симфоническая музыка» проходит в Большом Зале Филармонии им. Д.Д. Шостаковича, а в номинации «Песня и эстрадный романс» - на сцене Театра музыкальной комедии.

– Почему Открытый конкурс композиторов проводится именно в этих номинациях?

– Пожалуй, симфоническая музыка и песни – жанры, в которых Андрей Павлович Петров работал больше всего. Поклонникам академической музыки он известен как автор симфонических произведений, опер и балетов. А песни, романсы и мелодии, написанные для кино и эстрады, принесли ему настоящую народную любовь. Поэтому пятнадцать лет тому назад было принято решение проводить конкурс композиторов именно в этих двух номинациях.

Андрей Павлович Петров

– Конкурс этого года сильно отличается от первого конкурса композиторов?

– И да, и нет. Отличается, потому что за годы организация конкурса претерпела кое-какие изменения. Первые два года он проводился сразу в двух номинациях, но заявок на участие поступало такое количество, что было принято единственно возможное решение: разделить номинации по годам. Многие годы конкурс назывался всероссийским, но заявки на участие к нам поступали не только из России, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья. По этой причине в 2019 году мы изменили название на «открытый». Не отличается, потому что наши цели и задачи продолжают оставаться прежними – побуждение к творчеству, поддержка талантливых композиторов, сохранение и развитие музыкальных традиций. В жюри нашего конкурса всегда заседают именитые композиторы, знаменитые музыканты, известные искусствоведы и продюсеры. Конкурсанты присылают свои заявки под некими девизами, и члены жюри до последнего не знают, чьи именно произведения они слушают. Такая прозрачная система вызывает наибольшее доверие к конкурсу и со стороны композиторов, и со стороны публики, и, как ни странно, со стороны жюри.

– В разные годы в жюри конкурса заседали Александр Зацепин, Алексей Рыбников, Гия Канчели, Евгений Дога, Геннадий Гладков и многие другие. Каков его состав на этот раз?

– Председателем жюри XV конкурса композиторов стал Народный артист России, композитор Эдуард Артемьев. В состав жюри входят Народный артист России, дирижер Сергей Скрипка, известные музыканты, среди которых Светлана Сурганова, Максим Леонидов, Олег Нестеров, пианист и аранжировщик Александр Богачев, доктор искусствоведения Константин Учитель, композиторы Станислав Важов и Марина Ланда, музыкальный продюсер, основатель музыкальной компании «Бомба-Питер» Олег Грабко.

Ольга Петрова

– Ольга Андреевна, расскажите про новую номинацию, введенную в конкурс в этом году.

– Специальная номинация, о которой мы объявили в начале весны, называется «Андрей Петров 21 века». Мы предложили композиторам, аранжировщикам, музыкантам создать свои версии любимых песен Андрея Петрова. На эту идею нас вдохновил замечательный, на мой взгляд, проект музыкальной компании «Бомба-Питер» и сотни музыкантов из разных музыкальных коллективов «Коктейль для композитора», приуроченный к 75-летию со дня рождения Андрея Павловича, который тогда с большим энтузиазмом принимал участие в работе над созданием этого проекта, отслушивал материал, давал какие-то советы, общался с музыкантами.

– Какое количество заявок пришло на конкурс в этом году?

– Порядка четырехсот, если не считать заявок на участие в новой номинации. В результате отбора в финал вышли 12 участников в номинации «Песня и эстрадный романс» и 3 в номинации «Андрей Петров 21 века». Все они прозвучат в финальном концерте 9 октября в исполнении звезд музыкального театра и солистов, выбранных самими композиторами, в сопровождении замечательного камерного эстрадного оркестра «CONTINUO» под управлением Владимира Кирасирова.

– Как Андрей Павлович относился к конкурсам композиторов? Принимал ли он участие в них?

– Он, как и многие, видел в них отличную возможность донести свою музыку до публики, получить обратную связь, обменяться опытом. У нас в семье до сих пор вспоминают феерическую поездку Андрея Павловича на конкурс песни в Рио-де-Жанейро, где Эдуард Хиль пел его песню «А люди уходят в море». Они тогда получили четвёртое место, но успех у публики был феноменальный! Став председателем Ленинградского отделения Союза композиторов, он очень много сил и энергии тратил на то, чтобы музыка современных композиторов звучала в лучших залах города, всю жизнь организовывал, входил в попечительские советы, заседал в жюри разных музыкальных фестивалей и конкурсов, многие из которых проводятся и сегодня. Он любил фразу Мао Цзэдуна «Пусть расцветают сто цветов» и старался, чтобы расцветали все, кто мог и хотел, чтобы звучала новая музыка, чтобы открывались новые композиторские имена. Мы, в какой-то степени, просто продолжаем его дело.

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