США до сих пор выступает против

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5 октября 2021, 11:46 Турана Гулиева,

Фото: Susan Walsh / AP

Нед Прайс, пресс-секретарь госдепартамента США, сообщил на брифинге, что США выступают против "Северного потока-2", сообщает lenta.ru.



Он добавил, что Америка пока не готова комментировать начало тестирования газопровода, но готова применить закон в соответствии с результатами мониторинга.



«Наша политика, которую мы очень ясно обозначили, в том числе в контексте совместного заявления с Германией несколько месяцев назад, заключается в том, что мы продолжаем выступать против этого трубопровода, мы продолжаем считать, что это геополитический проект Российской Федерации», — заявил Прайс.



Тем временем Датское энергетическое агентство сообщило, что «Северный поток-2» соответствует требованиям и может начать функционировать, но для введения первой нитки в эксплуатацию необходимо выполнить еще несколько условий.



Напомним, Россия провела газопровод через Балтийское море в Германию. Активно против данной операции выступает США и Украина.

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