Доноры ВОЗ: как НКО влияют на глобальное здравоохранение

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5 октября 2021, 12:04 Егор КАГАРЛИНСКИЙ

Мировым лидерам следует объединиться для того, чтобы обеспечить справедливый доступ к вакцинам и другим средствам борьбы с COVID-19, предотвратить негативное воздействие пандемии на достижения в области здравоохранения и устойчивого развития, а также совместно готовиться к новой пандемии. С таким призывом к участникам прошедшей в Нью-Йорке в сентябре семьдесят шестой сессии генассамблеи ООН обратилась Всемирная организация здравоохранения.

По оценке организации, для достижения запланированной доли вакцинированных в 70% от мировой популяции в середине 2022 года, ей необходимо дополнительное финансирование в объеме 35 млрд долл. США. Задача выглядит сложно реализуемой без политических последствий, потому что текущий бюджет ВОЗ и без того на три четверти состоит из средств некоммерческих организаций, а страновые взносы не превышают 23%. Взнос Российской Федерации в 2021 покрывает только 0.62 % финансовых потребностей международной организации.

Такие взносы остаются неизменными на протяжении значительного времени несмотря на то, что, в соответствии с мандатом организации, ее задачи становятся глобальнее год от года. Ряд эпизодов из практики ВОЗ может служить иллюстрацией ее зависимого положения от крупнейших доноров, которыми являются частные некоммерческие организации, включая фонд Билла и Милинды Гейтс, Bloomberg Philanthropies, а также, например, Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), прямо и косвенно финансирующийся крупнейшими фармацевтическими компаниями и отвечающий за распределение разрешенных вакцин между странами-членами ВОЗ. Кроме партнерств с фондами, крупнейшие медицинские компании также являются прямыми донорами организации.

Существующая пропорция источников финансирования ставит под сомнение принцип подлинной многосторонности и подотчетности ВОЗ государствам-членам. В организации существует формальная политика по борьбе с конфликтом интересов, одобренная Шестьдесят девятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения (WHA69.10). По оценкам самой ВОЗ, ее внедрение происходит недостаточно эффективно. Такие условия могут формировать возможности для политической манипуляции и ангажированных решений в пользу приоритетных экономических партнеров. Так, например, российская вакцина «Спутник V», процесс одобрения которой приостановлен, стала барьером для очного посещения ряда мероприятий Генассамблеи ООН, допуск к которым получили только лица, привитые распространяемыми GAVI и одобренными ВОЗ Pfizer, AstraZeneca и рядом других вакцин.

Такой подход распространяется и на мероприятия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Российским делегатам отказано в свободном передвижении в связи с тем, что они вакцинированы «Спутником».

По мнению директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, ВОЗ не признает «Спутник V» для защиты признанных организацией вакцин от внешней конкуренции.

Эксперты оценивают экспортный потенциал российской вакцины, одобренной в 69 странах мира, в 10 - 15 млрд долларов до конца 2021 года. В настоящее время заключены контракты на производство более 1,24 млрд доз вакцины. При этом, по оценке ВОЗ, необходимый объем вакцин для достижения стратегических целей по покрытию 70% населения к середине 2022 года составляет 2 млрд доз вакцин.

Отсутствие источников устойчивого финансирования от стран-участниц, которое обеспечило бы независимость и гибкость ВОЗ при реализации поставленных задач, может оказывать влияние не только на процесс принятия решений внутри организации, но и на качество научной и экспертной работы.

Показателен эпизод с ужесточением требований к распространению российского препарата «феназепам», широко применявшегося в медицинских целях с 1970-х годов. В 2016 году специалисты ВОЗ поместили препарат в список особо контролируемых сильнодействующих веществ, не представив убедительных доказательств его ненадлежащего использования или повышенных рисков для здоровья. Аргументы российского правительства об отсутствии данных, подтверждающих массовое использование препарата в немедицинских целях, международные чиновники проигнорировали. В России новые правила оборота и требования к оснащению допущенных к его реализации аптек вступили в силу в 2021 году. Эксперты рынка прогнозируют дефицит препарата (из 68 тыс. российских аптечных точек его смогут отпускать лишь 2,4 тыс.), а также всплеск тревожных и невротических расстройств. Примечательно, что подобные ограничения не коснулись аналогов российского препарата, производимых зарубежными фармацевтическими компаниями, входящими в перечень финансовых доноров ВОЗ.

Противоречивые экспертные рекомендации ВОЗ содержатся и в более свежих документах организации по ряду других тем. К примеру, недавний отчет о вентиляции воздуха в сигаретных фильтрах, предложенный ВОЗ для ознакомления странам-членам Рамочной конвенции по борьбе с табаком перед ключевым международным антитабачным мероприятием – 9-й Конференцией сторон – продвигает ограничительные меры, противоречащие логике обеспечения общественного здоровья. Одну из предлагаемых мер, запрет использования вентиляционной перфорации в сигаретных фильтрах, оценили российские отраслевые специалисты из ВНИИТТИ. В заключении российские ученые указывают на то, что сигаретные фильтры с перфорацией более 50 лет гарантируют снижение уровня вредных и потенциально вредных частиц в сигаретном дыме, тогда как отказ от перфорации, продвигаемый экспертами ВОЗ, значительно увеличит их содержание, тем самым повысив уровень вредного воздействия табачного дыма на организм курильщика. Ключевым донором усилий по борьбе с табакокурением ВОЗ являются НКО, связанные с Bloomberg Philanthropies – Vital strategies и Campaign for Tobacco-Free Kids (CTFK).

Распространятся ли внутренние противоречия финансовых доноров на другие документы ВОЗ, включая аналитику по преквалификации вакцин против COVID-19, покажет время. Однако уже сейчас ясно, что ВОЗ необходима трансформация в сторону большей транспарентности, многосторонности и непредвзятости для постепенного увеличения страновых взносов и устранения зависимости от негосударственных центров политических интересов.

ВОЗ осознает эту стратегическую проблему. В январе была создана рабочая группа, которая подготовит предложения о системных изменениях, связанных с изысканием дополнительных средств от стран-членов для повышения прозрачности работы Исполнительному совету организации. Его сессия запланирована на начало 2022 года.

Россия последовательно поддерживает ВОЗ в качестве координатора международного сотрудничества в области охраны здоровья и настаивает на том, что организация должна оставаться основной площадкой для дискуссии по теме глобального здравоохранения.

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