В Челябинске проводят бесплатную вакцинацию домашних животных от коронавируса

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5 октября 2021, 09:40 Анна Семенова

Домашние животные могут заразиться ковидом от человека и стать разносчиками. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

До 10 октября собак и кошек можно привозить в Областную ветстанцию.

Бесплатная вакцинация домашних животных стартовала в Челябинской ветстанции вчера, 4 октября, и продлится до 10 октября. Акцию проводят в честь Всемирного дня защиты животных.

Вакцину кошечкам и собачкам предлагают традиционно от бешенства и дерматомикозов (грибковых заболеваний). Но можно также привить своих любимцев и от коронавируса. Научного подтверждения этому пока нет, но ветврачи считают, что человек может заразить опасным заболеванием домашних животных. А те, в свою очередь, могут стать разносчиками инфекции.

Вакцина «Карнивак-Ков» испытана, внесена в государственный реестр лекарственных средств для ветеринарного применения и безопасна для животных.

Прививать можно кошек и собак с шестимесячного возраста. Также как у людей, интервал между вакцинами составляет 21 день. Побочные эффекты схожи с человеческими: повышение температуры, снижение аппетита. На месте укола может ненадолго возникнуть припухлость.

Действие прививки распространяется не менее полугода.

Подробности о вакцинации можно узнать по телефону ветстанции: +7 (351) 214-14-14



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