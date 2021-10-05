Аналитики рассказали, что большинство родителей планируют подарить педагогам на День учителя цветы и сертификаты

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5 октября 2021, 09:51

букет, pixabay.com

Аналитики во вторник рассказали, какие презенты, согласно результатам опроса, в 2021 году родители планируют преподнести педагогам на День учителя. Этот праздник отмечают в России 5 октября.

Согласно последней информации, и 43% родителей в рамках опроса сообщили, что намерены подарить учителям букет цветов от класса. 13% респондентов планируют преподнести сертификаты, а 12% презентуют наборы сладостей с чаем или кофе.

Как сообщает RT, 6% опрошенных намерены дарить классным руководителям деньги, 2% – планшеты или принтеры. Среди других подарков на День учителя значатся книги, билеты в театр, часы, альбомы для фотографий, а также ручки.

Предполагается, что на подарок для классного руководителя родительские коллективы в этом году в среднем направят 3,2 тысячи рублей.

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