Введение QR-кодов в Челябинской области позволит предотвратить распространение коронавируса

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5 октября 2021, 09:19 Татьяна Михайлова Источник: Министерство здравоохранения Челябинской области

Фото Юлии Боровиковой («Вечерний Челябинск)

С 18 октября в Челябинской области использование QR-кодов будет обязательным для посещения культурных, развлекательных и спортивных мероприятий. Такое решение оперативный штаб принял вчера.

Как прокомментировала главный врач Челябинского областного клинического терапевтического госпиталя для ветеранов войн Татьяны Василенко, сложилась непростая ситуация по заболеваемости и летальности от ковида. Поэтому специалист считает, что должна быть стопроцентная вакцинация, в первую очередь, медицинских, педагогических и социальных работников.

«Безусловно, введение QR-кодов на массовых мероприятиях пойдет на пользу, нужно обезопасить себя и своих близких от распространения заболевания. Я уверена, что только вакцинация и уже ревакцинация спасут и человеческие жизни, и остановят вспышку заболеваемости!», — подчеркнула Татьяна Василенко.

Напомним, что QR-код можно получить на портале «Госуслуги» всем, кто переболел или поставил прививку от коронавируса за последние шесть месяцев. Записаться на вакцинацию можно также посредством портала.

По оперативной информации регионального министерства здравоохранения 5 октября на Южном Урале подтверждено 394 новых случая заболевания COVID-19. От коронавируса за прошедшие сутки умерли 27 человек.

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