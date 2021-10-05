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Водитель московской маршрутки устроил скандал с пассажиркой

, 07:46

Водитель московской маршрутки устроил скандал с пассажиркой

В московском районе Митино водитель маршрутки №492 устроил скандал с пассажиркой, которая отказалась платить из-за того, что терминал не работал. Видеозапись с места событий опубликовал Телеграм-канал «Плохие новости 18+».

По известным данным, пассажирка хотела оплатить проезд банковской картой через терминал, но он был сломан. В салоне транспортного средства висели объявления о праве пассажира не платить, если терминал не функционирует. Данными информационными листовками и руководствовалась женщина, отстаивая свое право на проезд в разговоре с водителем маршрутки. Однако этот аргумент мужчину не устроил, и он начал кричать на москвичку, требуя оплаты наличными.

После того, как ему несколько раз указали на объявление, он решил самостоятельно избавиться от наклейки, содрав ее со стекла.

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