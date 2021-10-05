Челябинск стал лидером по снижению выбросов в атмосферный воздух

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5 октября 2021, 07:32 Татьяна Михайлова Источник: Министерство экологии Челябинской области

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Магнитогорск расположился на втором месте рейтинга.

Минприроды России представило проект Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2020 году». Согласно документу, лидером рейтинга по снижению выбросов в атмосферный воздух от промышленных предприятий стал Челябинск. В прошлом году снижение выбросов по сравнению с 2019 годом сократилось на 13,04%, это 18,2 тысячи тонн.

Магнитогорск расположился на второй позиции рейтинга. По сравнению с 2019 годом там количество выбросов в атмосферу снизилось на 9,56%, то есть на 19,6 тысяч тонн.

Напомним, что помимо четырехсторонних соглашений с крупными промышленными предприятиями Челябинска и Магнитогорска, по инициативе губернатора Алексея Текслера подписано 33 двухсторонних соглашения с предприятиями Южного Урала. Эта работа направлена на улучшение состояния окружающей среды.

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