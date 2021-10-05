Пенсионерам, которые пожаловались на нехватку еды, посоветовали подрабатывать

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5 октября 2021, 07:20 Анастасия Иванова

Фото: pixabay.com

Пенсионерам, которые жалуются на нехватку денег на еду, предложили пойти подрабатывать. Такой совет дал председатель президиума Союза пенсионеров России и зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Если есть силы и возможности, то следует где-то подрабатывать. Чудес никаких не бывает», — заявил политик и добавил, что пенсионеры также могут обратиться за разовой материальной помощью, однако это не решение постоянных финансовых проблем. Валерий также сообщил, что понимает пенсионеров, которым не хватает средств, так как им необходимо платить не только за еду, но и за лекарства, и за коммуналку. Выход из ситуации Валерий Рязанский видит в социальных надбавках и льготах.

По мнению Рязанского, причина низких пенсий в стране кроется в низких зарплатах. Маленькие заработные платы не позволяют людям накопить на старость и получать в будущем хорошую пенсию. Но также политик подметил, что почти у каждого пенсионера есть некая «заначка». «У кого как сложилась жизнь: у кого дети, добросовестно помогающие старикам, у кого-то родные-близкие, а у кого-то никого нет. Им, конечно, тяжелее всего», — заявил председатель президиума Союза пенсионеров России и подчеркнул, что граждане должны помогать пожилым родителям хотя бы в силу «конституционных обязанностей».

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