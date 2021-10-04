Сотрудники Facebook не могут попасть в здание компании, их бейджи не открывают замки на дверях

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4 октября 2021, 23:02 Источник: РИА Новости

Сотрудники компании Марка Цукерберга Facebook не могут попасть в здание компании в Калифорнии, чтобы оценить сбой в работе социальной сети. Корреспондент New York Times Шира Френкель со ссылкой на работника FB рассказал, что сотрудники не могут войти в здание, потому что их бейджи не открывают замки на дверях. Журналист написал о проблеме в Twitter.

Компания Facebook также в Twitter сообщила, что в курсе проблем с доступом у некоторых сотрудников и работает над тем, чтобы срочно устранить их.

По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах мира жалуются на глобальные сбои в работе сервисов.

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