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Кому из бюджетников повысили оклады с 1 октября

, 21:21

Кому из бюджетников повысили оклады с 1 октября
фото: pixabay.com

С 1 октября повышены зарплаты сотрудникам бюджетных организаций, выросли оклады у силовиков. Денежное довольствие военнослужащим, полицейским со специальными званиями, сотрудникам ФСИН, пожарным, таможенникам и сотрудникам федеральной фельдъегерской связи проиндексировано на 3,7 процента.

С 1 октября также будут пересмотрены размеры пенсий военнослужащих. Всего прибавку в октябре 2021 года получат около 2,6 миллионов военных пенсионеров.

Повышение окладов коснулось только тех бюджетников, кто не попадает под действие майских указов президента РФ (среди них медработники, педагоги, воспитатели детских садов, ученые). Для таких категорий бюджетников зарплаты индексируются с 1 января.

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