Кому из бюджетников повысили оклады с 1 октября

С 1 октября повышены зарплаты сотрудникам бюджетных организаций, выросли оклады у силовиков. Денежное довольствие военнослужащим, полицейским со специальными званиями, сотрудникам ФСИН, пожарным, таможенникам и сотрудникам федеральной фельдъегерской связи проиндексировано на 3,7 процента.
С 1 октября также будут пересмотрены размеры пенсий военнослужащих. Всего прибавку в октябре 2021 года получат около 2,6 миллионов военных пенсионеров.
Повышение окладов коснулось только тех бюджетников, кто не попадает под действие майских указов президента РФ (среди них медработники, педагоги, воспитатели детских садов, ученые). Для таких категорий бюджетников зарплаты индексируются с 1 января.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.