Как подняться на Эльбрус и вернуться живым

Аргументы Недели → Общество 13+

4 октября 2021, 20:41

Фото: pixabay.com

Пятеро туристов погибли на Эльбрусе 23 сентября. Четырнадцать человек удалось спасти. Одной из причин трагедии стало резкое ухудшение погодных условий.



По всей вероятности, организаторы восхождения совершили роковую ошибку еще до начала подъема на Эльбрус. Признаки надвигающегося на гору шторма можно определить заранее.



О том, какие неприятные «сюрпризы» могут поджидать туристов на высоте более 5 400 метров, на своем опыте узнал корреспондент «Аргументов недели».



Читайте на нашем сайте историю Александра Шарковского в материале «Восходители попали в шторм на Эльбрусе, пятеро из них погибли, разберёмся, что случилось»





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