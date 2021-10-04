Беглов игнорирует политическую волю Москвы, но не устаёт выпрашивать федеральные кредиты

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4 октября 2021, 17:40 Егор КАГАРЛИНСКИЙ

Фото: Александр Беглов

Губернатор Петербурга Александр Беглов затеял двойную игру с Москвой. Одной рукой он выпрашивает многомиллиардные кредиты на поддержание видимости экономического развития города, а другой старательно препятствует федеральному центру навести порядок в политической сфере города.



На минувшей неделе президент России Владимир Путин поручил правительству выделить Санкт-Петербургу 6 миллиардов рублей из федерального бюджета. Деньги поступят до 2023 года и будут направлены на строительство Широтной магистрали скоростного движения. Решение принято по итогам июльского совещания с участием губернатора Петербурга Александра Беглова по вопросам развития транспортной инфраструктуры.

Экономический талант

Ранее руководство Петербурга подало заявку ещё на 210 миллиардов рублей инфраструктурных кредитов, из которых федеральный центр одобрил только 24,1 миллиарда рублей. В то же время на заседании Смольного 23 сентября Беглов заявил о корректировке бюджета и намерении отказаться от кредитов для города. Это должно помочь сэкономить Петербургу на обслуживании кредитов 19 миллиардов рублей за три года.

Однако заявления губернатора существенно расходятся с реальностью. Если в 2019 году, когда Беглов занял свой пост, городской госдолг составлял 30,1 миллиарда рублей, то в 2020 он был уже 85,1 миллиарда рублей – всего за год рост составил 182,4%. Параллельно с госдолгом Петербурга увеличивается и дефицит бюджета, при Беглове он уже увеличился с 10,5 миллиарда до 39,6 миллиарда рублей – почти в 4 раза. Учитывая заявку на 210 миллиардов рублей и уже одобренные кредиты можно ожидать, что за 2021 год эти цифры дополнительно увеличатся.

СМИ связывают стремительный рост закредитованности Петербурга со слабыми экономическими показателями. Для создания видимости развития города Беглов вынужден регулярно просить деньги у Москвы, но даже это не помогает покрывать всё возрастающие расходы города. В случае, если поток денег из федерального бюджета окажется перекрыт, то неизвестно, как и за счёт чего Петербург будет обслуживать набранные по губернаторской инициативе кредиты.

Политический талант

Остроты ситуации добавляет тот факт, что пока одной рукой Беглов выпрашивает в Москве дополнительные миллиарды, другой он демонстративно посылает сигналы о своей политической независимости, что особенно проявилось в ходе прошедших выборов.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова ещё в 2019 году назвала петербургские выборы позорными и самыми грязными в России. На протяжении двух лет ЦИК давал Петербургу рекомендации и советы по исправлению ситуации и наведению порядка. Но Смольный проигнорировал все обращения и не просто сохранил существовавшую порочную систему, но дополнительно усугубил ситуацию.

Как результат, по итогам сентябрьских выборов 2021 года Петербург вновь стал абсолютным лидером по числу поступивших в ЦИК сообщений о нарушениях на избирательных участках. Ответственность за произошедшее Памфилова прямо возложила на Беглова.

Центризбирком направил уже несколько обращений в Следственный комитет и Генпрокуратуру с требованием инициировать проверки итогов выборов в Петербурге. По их итогу фигурантами административных и уголовных дел могут стать уже избранные депутаты Заксобрания, в том числе и новый спикер парламента Александр Бельский.

Две подряд скандальных избирательных кампании, которые ставят под вопрос легитимность всех политических структур Петербурга, в долгосрочной перспективе негативно отразятся на предстоящих губернаторских и президентских выборах. Из-за многочисленных жалоб на нарушения голос петербуржцев за любого из кандидатов теперь будет вызывать сомнение.

Таким образом, взамен на многомиллиардные кредиты Беглов преподнёс федеральному центру дестабилизированную политическую ситуацию во втором по величине и значению городу России, огромный репутационный ущерб правящей политической партии, и конфликт с Центризбиркомом. Результатом этих своеобразных и весьма спорных политико-экономических манёвров вполне может стать финансовая диета для Петербурга. Ситуация вокруг строительства петербургского метро говорит о том, что Москва уже берёт под собственный контроль наиболее экономически значимые сферы.

Учитывая такую тенденцию можно ожидать, что уже в ближайшем будущем двойная игра губернатора поставит Петербург перед двойным кризисом – политическим и экономическим одновременно. Предсказуемо, что выходить из него городу придётся уже без участия Александра Беглова.





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