Установлены личности погибших при крушении в Подмосковье вертолёта девушки, молодого человека и пилота

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4 октября 2021, 16:30 Источник: Свободная пресса

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В результате крушения легкомоторного вертолёта Robinson R-44 в воскресенье, 3 октября, в Московской области погибли три человека. Стали известны личности жертв авиакатастрофы.

Погибли сын совладельца соликамского «Завода механических изделий», члена общественной палаты Пермского края Серафима Садкова Семён и дочь священника Кристина Кисель. В катастрофе также погиб 57-летний пилот вертолёта Александр Шапочкин.

Девушке и парню было по 21 году.

Вертолёт Robinson R-44 принадлежал аэроклубу «Кондор-М», базирующемуся на аэродроме Мячково. Воздушное судно выполняло экскурсионный полет,- сообщает «Свободная пресса».

Вертолет Robinson R-44 упал вечером 3 октября в лесу в районе Лыткарино недалеко от Люберец. Расследуется уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Архиепископ Зосима выразил глубокое соболезнование клирику Соликамской епархии протоиерею Иоанну Киселю и бзнесмену Серафису Садкову в связи с гибелью их детей.

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