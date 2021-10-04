Баталина увольняется из Минтруда

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4 октября 2021, 15:58

Ольга Баталина, фото: State Duma Russia, globallookpress.com

Ольга Баталина увольняется с поста заместителя министра труда. Баталина, получившая на выборах 17-19 сентября мандат депутата Госдумы, написала заявление об уходе председателю правительства России Михаилу Мишустину.

ЦИК России на заседании в понедельник зарегистрирует в качестве депутата Госдумы Баталину, следует из проекта постановления комиссии,- передает РИА Новости. Газета.ру сообщает, что Баталина может получить должность и во фракции — заместитель главы, и в партии — заместитель секретаря генсовета «Единой России».

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