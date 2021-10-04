Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко предупредил, что сезон гриппа будет напряжённым и посоветовал вакцинироваться

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4 октября 2021, 15:22

Михаил Мурашко, фото: Maksim Konstantinov, globallookpress.com

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в понедельник предупредил, что сезон гриппа в России будет напряжённым. Глава Минздрава призвал россиян вакцинироваться от сезонного гриппа. Мурашко посоветовал не рисковать, а сделать прививку от гриппа.

Министр здравоохранения отметил, что , вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 приоритетнее, но и про прививку от гриппа необходимо помнить.

С 4 октября 2021 года во всех субъектах РФ начнет работу «горячая линия» Роспотребнадзора по профилактике ОРВИ и гриппа. До 15 октября специалисты Управлений Роспотребнадзора и специалисты консультационных центров проведут тематическое консультирование граждан по профилактике этих заболеваний.

Специалисты службы расскажут о том, чем отличаются симптомы гриппа и ОРВИ, и какие меры необходимо предпринять при первых признаках недомогания, также сообщат где можно сделать прививку от гриппа и как правильно подготовиться к вакцинации.

Телефоны «горячих линий» указаны на сайтах Управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ.

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