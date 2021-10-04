Общественная активистка Латвии Левренце: «Чем больше русскоговорящих умрет, тем лучше для латышского языка»

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4 октября 2021, 15:13 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: twitter.com; На фото: Селма Левренце

Со всей ответственностью заявляю, что в Латвии стало опасно жить русским! Тем, кто говорит на русском языке! Уже не первая латышская, видимо, националистка и общественная активистка желает смерти русскоязычным!

Буквально, пару часов назад, латышская общественная активистка Селма Левренце заявила, что «чем больше русскоговорящих умрет, тем лучше для латышского языка».

Кто эта женщина?

Активистка в области защиты прав человека и защиты окружающей среды, член правления Молодежной организации в Латвии, ЛГБТ-активистка!

Да, вот так националисты относятся к русским в Латвии!

Знаете, я брала интервью много раз у полковника КГБ ЛССР в отставке… Один раз разговор зашел о национализме в Латвии, и человек мне сказал, что я «не хочу обсуждать вопрос национализма в стране… его нет! Никто никого не ущемляет, есть русские ТВ, везде слышна русская речь…»

Ну, русскоязычные ТВ каналы закрываются со скоростью «горного козла» в беге от опасности! Да, многие латыши говорят на русском и лишены национализма, но это приватно!

Вот вам пример, когда никакие службы безопасности не реагируют на публичные высказывания о пожеланиях смерти другой нации! Нет, если бы кто-то сказал, что, например, был порядок при Сталине, то тут же бы попал в застенки! А если бы открыл рот на ЛГБТ, то срок реальный маячил бы!

Мерзость, ничтожество… Видимо, это «свойство» маленького государства, где шествие латышских легионеров – круто! А ведь все и началось с них… И все молчат… Так почему же не перейти к «радикальным» методам? Я совершенно не удивлюсь, если в Латвии будут скоро, любыми методами, «ликвидировать» русских… Мое мнение!

Что скажет Россия?

Я уверена, что сейчас помощь России русскоязычным просто необходима!

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