Мамыкins. tv: Кто вы, господин президент Латвии?

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4 октября 2021, 15:00 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Ilmars Znotins / AFP / Scanpix / LETA; На фото: Президент Латвии Эгилс Левитс

Для многих латвийцев президент Латвии Эгилс Левитс – «темная» лошадка. Есть официальная биография президента, которую г-н Левитс «редактировал» сам. А есть и другая…

Так кто вы, господин президент Латвии? Почему и как вы эмигрировали на Запад? С чьей помощью заняли пост главы государства? Какие тайны хранит ваше прошлое?



Ведущий программы МАМЫКINS.TV Андрей Мамыкин и латвийский публицист Лато Лапса, автор книги о президенте Эгилсе Левитсе (Самозванец), попытаются ответить на «скрытые» вопросы. Журналистское расследование и вся правда о президенте Латвии в программе Андрея Мамыкина.



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