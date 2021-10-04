Мамыкins. tv: Кто вы, господин президент Латвии?

Для многих латвийцев президент Латвии Эгилс Левитс – «темная» лошадка. Есть официальная биография президента, которую г-н Левитс «редактировал» сам. А есть и другая…
Так кто вы, господин президент Латвии? Почему и как вы эмигрировали на Запад? С чьей помощью заняли пост главы государства? Какие тайны хранит ваше прошлое?
Ведущий программы МАМЫКINS.TV Андрей Мамыкин и латвийский публицист Лато Лапса, автор книги о президенте Эгилсе Левитсе (Самозванец), попытаются ответить на «скрытые» вопросы. Журналистское расследование и вся правда о президенте Латвии в программе Андрея Мамыкина.
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