Синоптик Варакин рассказал, что на Урале прогнозируется дождь с мокрым снегом

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4 октября 2021, 14:52 Источник: URA.RU

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В Челябинске и Екатеринбурге в начале второй декады текущего месяца следом за весьма теплой погодой будут наблюдаться мокрый снег и дождь. Об этом рассказал Юрий Варакин, начальник ситуационного центра Росгидромета.

Что касается Екатеринбурга, то в этом городе небольшой дождь прогнозируется ближе к середине нынешней недели. 6-7 октября в дневные часы там будет от 8 до 11 градусов тепла. Далее температура будет понижаться.

В начале второй декады текущего месяца на Свердловскую область, как подчеркнул Варакин, обрушатся интенсивные осадки смешанной фазы. Он предположил, что после 11 октября в темное время суток будет идти дождь с мокрым снегом.

С 10-го числа в административном центре Челябинской области прогнозируется резкая смена погодных условий. В ночное время, отметил синоптик, будет наблюдаться дождь с мокрым снегом.

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