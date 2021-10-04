Глава Роспотребнадзора сообщила, что в России остановлены массовые мероприятия из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что все массовые мероприятия в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в России отменены. По ее словам, нет ни одного региона, где число зрителей может превышать 3 тысячи человек.
«По массовым мероприятиям - они остановлены во всей стране. Проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса», - пояснила она в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
Попова отметила, что на массовых мероприятиях может присутствовать от 1-3 тыс. человек.
В пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова ответилана вопрос о введении локдауна в России.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.