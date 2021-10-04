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Глава Роспотребнадзора сообщила, что в России остановлены массовые мероприятия из-за коронавируса

, 14:39 Источник: РИА Новости

Глава Роспотребнадзора сообщила, что в России остановлены массовые мероприятия из-за коронавируса
клуб, фото: pixabay.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что все массовые мероприятия в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в России отменены. По ее словам, нет ни одного региона, где число зрителей может превышать 3 тысячи человек.

«По массовым мероприятиям - они остановлены во всей стране. Проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса», - пояснила она в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Попова отметила, что на массовых мероприятиях может присутствовать от 1-3 тыс. человек.

В пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова ответила на вопрос о введении локдауна в России. 

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