В Челябинской области вводят QR-коды

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4 октября 2021, 14:23 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Их наличие будет обязательным для посещения культурных, развлекательных и спортивных мероприятий.

Оперативный штаб региона принял решение об использовании QR-кодов для противодействия распространения новой коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение правительства Челябинской области вступит в силу 18 октября.

С этой даты будет введено ограничение на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях с одновременным количеством присутствующих более 100 человек. Эта мера не распространяется на мероприятия, участники которых имеют действующие QR-коды.

Напомним, что QR-код можно получить с помощью портала «Госуслуги»: он присваивается тем, кто вакцинировался против ковида или перенес коронавирусную инфекцию за последние полгода. Записаться на прививку можно с помощью «Госуслуг», а также мессенджеров (Telegram — @miac74_122_bot; Viber и WhatsApp — +7 351 240-13-13) или «Вконтакте» (https://vk.com/sluzhba122).

По данным министерства здравоохранения Челябинской области на 4 октября, подтверждено 392 новых случая заболевания COVID-19. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 27 южноуральцев.

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