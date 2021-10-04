Латвийская авиакомпания airBaltic купила самолеты, которые не летают

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4 октября 2021, 14:22 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Как уж надоели эти скандалы, ложь, «отмыв» денег, которые связаны с латвийской национальной компанией airBaltic: с каждым разом все «инсинуации» все громче и громче! В Латвии народ называет данную компанию… убыточно-прачечная организация. Компания, которая практически ничего полезного не дает латвийцам, а только выжимает из них последние финансовые соки! Разумеется, на усладу чиновникам.

Пока глава латвийской национальной авиакомпании Мартин Гаусс «поет» дуэтом с министром сообщения Латвии Талисом Линкайтсом, что «у airBaltic все хорошо, и они видят, что ситуация в авиации улучшается, особенно в летние месяцы уже были достигнуты достаточно хорошие показатели», латвийские журналисты выяснили о новых проблемах авиакомпании: airBaltic придется заплатить около 100 миллионов евро за неиспользуемые самолеты! Как такое может быть? Может! Если, простите, эту компанию «крышует», видимо, неумное и жадное до денег, министерство сообщения Латвии. Читай – правительство страны!

Чуть более года латвийская национальная авиакомпания уже получила 250 миллионов евро от государства на поддержку штанов, но, видимо, мало: глава компании г-н Гаусс вновь пришел с протянутой рукой и «растопыренными» карманами к правительству: мол, сделайте еще «подношение»! Правительство одобрило 90 миллионов евро! Не прошло и недели, как латвийцы узнали «радостную» новость – компания должна заплатить 100 миллионов за новые самолеты, которые «не летают». Понятно, что деньги пойдут из кармана налогоплательщиков.

Я понимаю, что в период коронавируса, увы, пострадали многие авиакомпании в мире: например, итальянская авиакомпания Alitalia перестала существовать. Такие аргументы-оправдания приводит латвийская национальная авиакомпания! Вот только их оправдание, видимо, для дураков: как только итальянская авиакомпания «заимела» проблемы, то ее просто «прикрыли». Видимо, латвийцы – самые богатые люди в Европе, которые могут «отстегивать» деньги убыточно-прачечному предприятию, которое уже лет «ацать» не вылезает из миллионных долгов!

Итак, в авиакомпании был аудит! Аудиторы Государственного контроля пришли к выводу, что отсутствует надлежащий контроль за тем, как расходуются представленные авиакомпании денежные средства! Я так понимаю, что «седалище» г-на Гаусса и иже с ним, почувствовало проблемы!

Но есть же такая русская пословица – плюй в глаза, а он говорит – Божья роса! Кто? Глава авиакомпании г-н Гаусс с «соратниками»!

И что говорят? То, что получили новый самолет! То, что следует еще, еще, еще «набрать» самолетов: мол, с увеличением флота компания увеличит оборот до миллиарда евро в год! А дальше сладкая песня про акции и инвесторов! Мол, очередь уже выстроилась из инвесторов за акциями… Более десяти лет латвийцы слушают этот «психический бред», а как не было инвесторов, то так и нет! Сами подумайте, а кто захочет вкладывать деньги не только в убыточно-прачечное предприятие в стране, где махровым цветом процветает коррупция, ложь и нет перспектив для развития бизнеса?

Итак, национальная авиакомпания получила, как выяснилось, три новых самолета, которые не используются! Почему!

А теперь читайте внимательно – шапито! Глава национальной авиакомпании г-н Гаусс так объясняет латвийским СМИ:

«Некоторые самолеты проходят первые тщательные испытания по техническому обслуживанию. И еще восемь самолетов будут подвергнуты таким проверкам в 2021-2022 гг. Это нормально».

На какого , простите, безумца рассчитаны слова г-на Гаусса?

Если это технические испытания, то они проводятся в заводских условиях, и только после этого начинаются летные испытания, специально обученными пилотами! Если речь идет о техническом обслуживании, то оно имеет несколько «видов»: от простого, которое производится перед каждым вылетом и до сложного, которое производится от определенного налета часов или времени!

По мнению экспертного источника, который есть у Балтийского бюро «АН» в Латвии «понимаем» следующее: «Видимо, полученные самолеты стояли «законсервированные»… Иными словами, не имели налета. Тогда возникает вопрос: а зачем брать еще новые самолеты, если уже полученные не летают? Если дело упирается в договор о покупке самолетов, то есть примеры… Например, авиакомпания Qatar (Объединенные Арабские Эмираты) отказалась от самых больших самолетов из-за их нерентабельности на сегодняшний дней…»

Это же Эмираты… А жадность до денег латвийской национальной авиакомпании «перекрывает» все! Что? Безопасность, уважение к пассажирам и их нервам…

И потом, а где это в Латвии есть летчики-испытатели, которые могут, по словам г-на Гаусса, «проводить тщательные испытания»? Отродясь тут таких не было! Не тот масштаб государства! Это вам не Россия, и не США!

Зачем же так врать? На что рассчитывают те, кто пытается латвийцам и международному сообществу «втюхать» ложь?

Я думаю, что это агония! Кто захочет стать инвестором у «постели умирающего»?

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