В ГУМе заработал центр вакцинации от COVID-19 с увеличенной пропускной способностью

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4 октября 2021, 12:09

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Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в ГУМе возобновил работу центр вакцинации от COVID-19. По ее словам, сделать прививку здесь смогут до 5 тыс. человек в день.



«Каждый период развития пандемии требует собственного подхода к организации вакцинации. Летом, когда в кратчайшие сроки нужно было привить максимальное число людей, мы задействовали все возможные ресурсы, включая павильоны «Здоровая Москва» и крупнейший центр вакцинации в Гостином дворе. Сейчас - другое время, которое требует иных решений. На сегодняшний день у нас нет потребности в таких огромных площадях. Но массовая вакцинация продолжается, поэтому с сегодняшнего дня возобновляет работу пункт вакцинации в ГУМе. По сравнению с началом года в нем многое изменилось. Для желающих сделать прививку выделены более просторные помещения, улучшена логистика, обеспечен максимальный комфорт. Пропускная способность пункта тоже была расширена, и теперь он сможет принимать до 5 тыс. пациентов в день», - сообщила вице-мэр.



Она уточнила, что новый центр вакцинации от COVID-19 в будет работать ежедневно с 10:00 до 21:00.



Центр в вакцинации в Гостином дворе закрывается, добавила Анастасия Ракова. Также она сообщила, что в ГУМе теперь можно будет забрать коробку «С заботой о здоровье».



В Москве сделать прививку от COVID-19 можно в 100 центрах вакцинации на базе городских поликлиник. Кроме того, без записи сделать прививку можно в торговых центрах и других популярных городских локациях. Подробная информация о вакцинации опубликована на сайте mos.ru/privivka/.





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