Крым побил рекорд и по числу туристов, и по числу заболевших

Аргументы Недели → Общество 13+

4 октября 2021, 11:51 Источник: Аргументы недели-Крым

Видимо, чтобы не создавать панических настроений новость про рекорд по ковиду на третьем месте – на первом про рекорд по туристам.

Одиннадцатичасовые новости на «Крым 24» вышли с такой последовательностью сюжетов:

- Крым побил рекорд по туристам (в аэропорту встретили шестимиллионного гостя),

- Сегодня праздник врачей и глава Крыма поздравил медиков,

- Что за вчерашний день снова выявлено рекордное количество заболевших ковидом – 435 – и количество их растет день ото дня.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости