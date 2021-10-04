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Крым побил рекорд и по числу туристов, и по числу заболевших

, 11:51 Источник: Аргументы недели-Крым

Крым побил рекорд и по числу туристов, и по числу заболевших

Видимо, чтобы не создавать панических настроений новость про рекорд по ковиду на третьем месте – на первом про рекорд по туристам.

Одиннадцатичасовые новости на «Крым 24» вышли с такой последовательностью сюжетов:

- Крым побил рекорд по туристам (в аэропорту встретили шестимиллионного гостя),

 

- Сегодня праздник врачей и глава Крыма поздравил медиков,

- Что за вчерашний день снова выявлено рекордное количество заболевших ковидом – 435 – и количество их растет день ото дня.

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